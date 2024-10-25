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Глава Евросовета Шарль Мишель, который покинет свой пост в конце ноября, обратился к Евросоюзу с призывом перестать "читать нотации" другим странам. Такое заявление он сделал после саммита БРИКС, сообщает "Московский комсомолец".

Мишель отметил, что участие стран – партнеров ЕС в саммите БРИКС, который организовал Владимир Путин, – последний сигнал для Брюсселя, чтобы перестать поучать другие части света. По его словам, союз должен проявлять большее уважение по отношению к развивающимся странам, с которым у блока подписаны стратегические, торговые и политические соглашения. Это нужно, считает Глава Евросовета, если ЕС хочет противостоять усилиям России и Китая по расширению влияния в Африке, Латинской Америке и Юго-Восточной Азии.

В ЕС убеждены, что знают, как правильно, не прилагая при этом никаких усилий для понимания, почему другие государства думают иначе, пояснил Мишель. Он уверен, что ЕС не всегда хорош в плане общения, объяснений и разговоров с развивающимися странами и проявления к ним определенного уважения. Глава Евросовета призвал союз к выбору нового подхода к взаимодействию с этими государствами.

У стран БРИКС, в отличие от ЕС, нет взаимных обязательств. Объединение призвано обеспечивать интересы участников, а не "дружить против" кого-то, сказал ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он объяснил, что страны – участницы БРИКС – приверженцы универсальной модели взаимоотношений, которая основывается на взаимном уважении и взаимной выгоде, уточнил политик.