ЕС решил ужесточить миграционный контроль на границах с РФ и Белоруссией

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Лидеры Евросоюза приняли решение усилить миграционный контроль на своих границах с Россией и Белоруссией, передает ТАСС со ссылкой на итоговое заявление саммита ЕС по миграции.

"Россия и Белоруссия или любая другая страна не могут злоупотреблять евроценностями, включая право на убежище, подрывая нашу демократию. Европейский совет выразил солидарность с членами ЕС, которые сталкиваются с этими вызовами", – говорится в заявлении.

В документе также подчеркивается, что объединение собирается сделать все необходимое для эффективного контроля внешних границ Евросоюза.

Ранее группа членов Европарламента от Италии направила главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю обращение, в котором раскритиковала Польшу за создание на границе с Белоруссией "зоны смерти". По сообщению членов ЕП, Варшава в июле 2023 года приняла закон, который разрешает местной полиции на границе применять огнестрельное оружие против мигрантов, которые пытаются пересечь границу с Белоруссией.