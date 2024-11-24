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Депутат Госдумы от Республики Крым, член комитета по безопасности Михаил Шеремет предположил в разговоре с РИА Новости, что США пойдут по "скользкой дорожке", если согласуют поставку Украине новых крылатых дальнобойных ракет JASSM.

"Этот путь этот имеет только одно направление – в пропасть", – заявил депутат.

Он уточнил, что JASSM не смогут изменить бедственную для украинских военнослужащих ситуацию на передовой.

"В преддверии суровой зимы они нужны киевскому режиму не больше, чем мертвому галоши", – отметил Шеремет.

Депутат добавил, что таким решением действующий президент США Джо Байден пытается спровоцировать Россию на эскалацию конфликта и использование страной еще более разрушительного оружия.

О возможности передачи Киеву крылатых ракет большой дальности JASSM стало известно в середине августа. При этом окончательного решения пока не было, пишут СМИ.

США проверяют механизм передачи чувствительных технологий и наличие у Украины самолетов, способных нести ракету весом более 1 тонны. Дальность таких ракет составляет более 926 километров, следует из данных в открытых источниках.

