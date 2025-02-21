Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ

Позиция генсека Североатлантического альянса Марко Рютте по украинскому конфликту является примером вакханалии, считает глава МИД РФ Сергей Лавров.

По его словам, Рютте призывает украинского лидера Владимира Зеленского стоять на своем до начала урегулирования.

"Конечно, этот человек злоупотребляет, грубо нарушает свои функциональные обязанности", – цитирует ТАСС Лаврова.

Министр обратил внимание, что не все члены Альянса согласны с Рютте, они не готовы продолжать оказывать финансовую помощь Киеву и подчинять работу НАТО "хотелкам" Зеленского.

Президент Украины мог давно попытаться урегулировать конфликт, а не "выпрашивать участие в переговорах", заявил ранее американский лидер Дональд Трамп. По его мнению, Россия имеет "козыри" в этом вопросе, так как их военнослужащие "захватили много территории".

Трамп также назвал Зеленского диктатором из-за его нежелания проводить выборы в стране и призвал его к оперативным действиям.

