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28 марта, 23:34

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РИА Новости: США нанесли 18 авиаударов по территории Йемена

Авиация США нанесла новые удары по территории Йемена – СМИ

Фото: depositphotos/KGriff

Американская авиация нанесла 18 ударов по позициям хуситов из мятежного шиитского движения "Ансар Аллах" в йеменской столице Сане и провинции Саада на северо-западе страны. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

Удары были зафиксированы вечером 28 марта. Под атаку попали штаб сил республиканской гвардии в лагере в районе Ас-Савад, объекты "Ансар Аллах" в Сааде, а также позиции хуситов в горах, в районе Сахар.

Президент США Дональд Трамп 15 марта приказал военным начать боевые действия против хуситов, чтобы прекратить их "мощную кампанию" пиратства, насилия и терроризма против американских и других кораблей, самолетов и БПЛА.

В движении "Ансар Аллах", в свою очередь, заявили, что американские военные наносят авиаудары по гражданской инфраструктуре, а не по военным объектам. В Пентагоне отмечали, что США готовы прекратить военную операцию в Йемене, если хуситы прекратят свои атаки.

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