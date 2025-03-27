Трамп заявил, что хуситы понесли тяжелые потери и теперь хотят мира

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Американский президент Дональд Трамп заявил, что йеменские хуситы из мятежного движения "Ансар Аллах" понесли серьезные потери от авиаударов США и теперь стремятся к заключению мира. Об этом он сообщил журналистам в Белом доме.

Вместе с тем Трамп добавил, что США продолжат наносить удары по военным объектам хуситов.

"Эти удары были очень успешными, они превзошли все наши самые смелые ожидания. Мы ударили по ним очень сильно, очень успешно. И мы будем продолжать делать это еще долгое время", – заявил Трамп, которого цитирует ТАСС.

Президент США отдельно прокомментировал скандал вокруг утечки данных об ударах американских ВС в Йемене, подчеркнув, что попытки раздуть эту ситуацию сравнимы с "охотой на ведьм".

В середине марта Трамп приказал военным США начать боевые действия против хуситов, чтобы прекратить их "мощную кампанию" пиратства, насилия и терроризма против американских и других кораблей, самолетов и БПЛА.

Спустя несколько дней в США вспыхнул скандал из-за утечки данных об ударах по Йемену из закрытого чата американских чиновников. Он произошел после публикации в журнале Atlantic. Редактор этого издания Джеффри Голдберг опубликовал статью, в которой сообщил, что 11 марта получил запрос на подключение к мессенджеру Signal от пользователя "Майка Уолтца" (советник президента США по нацбезопасности).

Позже журналист получил уведомление о включении в групповой чат с названием "Хуситы малая группа". В чате, как утверждал Голдберг, пользователь Пит Хегсет опубликовал сообщение с подробностями предстоящих ударов по хуситам.

В ответ на эту публикацию шеф Пентагона Пит Хегсет опроверг сообщения СМИ об утечке данных по ударам американских военных в Йемене. Скандал также прокомментировал бизнесмен Илон Маск. По его словам, "лучшее место, где можно спрятать труп, – это вторая страница журнала The Atlantic, потому что до нее никто никогда не дочитывает".

Сам Трамп назвал несущественным сбоем утечку данных об ударах по Йемену, добавив, что сохраняет доверие к Уолтцу.