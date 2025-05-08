Кац: Иран ждут тяжелые последствия, если хуситы продолжат угрожать Израилю

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Глава Минобороны Израиля Исраэль Кац заявил, что Иран ждут тяжелые последствия, если хуситы из мятежного движения "Ансар Аллах" продолжат угрожать Тель-Авиву. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу израильского ведомства.

"Я также предупреждаю иранское руководство, которое финансирует, вооружает и управляет террористической организацией хуситов – система борьбы через прокси закончилась, и ось зла рухнула", – заявил Кац.

Израильский министр также отметил, что за нападения на Израиль несут ответственность иранские власти.

"Мы сделаем с вами в Тегеране то же самое, что мы сделали с "Хезболлой" в Бейруте, с ХАМАС – в Газе, Асадом – в Дамаске и хуситами – в Йемене", – заявил израильский министр.

По его словам, Израиль в состоянии защитить себя самостоятельно от любой угрозы.

Ранее СМИ сообщали, что Израиль планировал нанести удар по Ирану в мае 2025 года. Израильская сторона предполагала, что таким образом удастся замедлить разработку ядерного оружия иранским правительством минимум на год.

Тем не менее утверждалось, что страна отказалась от этого, поскольку данную инициативу не поддержал президента США Дональда Трамп.