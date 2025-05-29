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29 мая, 23:59

Происшествия

Хуситы заявили о новом ракетном ударе по аэропорту Бен-Гурион в Израиле

Фото: ТАСС/Zuma

Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение Ансар Алла (хуситы) вновь атаковало аэропорт Бен-Гурион в Израиле. Об этом заявил военный представитель хуситов Яхьи Сариа, его слова приводит ТАСС.

Хуситы атаковали аэропорт гиперзвуковой баллистической ракетой. По словам представителя, она успешно достигла цели. В результате чего работа воздушной гавани была остановлена.

Ранее хуситы уже наносили ракетные удары по аэропорту Бен-Гурион. Информации о результатах атаки не поступало.

Также хуситы заявили, что собираются установить морскую блокаду порта Хайфа на северо-западе Израиля. Представитель движения подчеркнул, что данное решение является ответом на эскалацию жестокой агрессии со стороны Израиля.

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