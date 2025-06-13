Песков: Россия осуждает эскалацию напряженности между Израилем и Ираном

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Россия обеспокоена и осуждает резкую эскалацию напряженности между Израилем и Ираном. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Политик отметил, что Владимир Путин уже получает доклады по линии Минобороны, Службы внешней разведки и МИД о происходящих событиях в регионе. По поручению российского лидера министерство иностранных дел вскоре выпустит развернутое заявление, которое затем будет распространено в ООН, добавил Песков.

Израильские военные нанесли удар по Ирану в ночь на 13 июня. Целью атаки стали иранские физики-ядерщики и объект по обогащению урана в Натанзе.

Для нанесения ударов Израиль задействовал 200 самолетов, которые сбросили более 330 боеприпасов. В результате атаки погибли начальник Генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери, командующий штабом ПВО Голям Али Рашид и глава КСИР Хосейн Салами, также сообщалось о погибших иранских ученых.