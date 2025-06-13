Рейсы из России экстренно сели в Баку из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке

Из-за обострения ситуации между Израилем и Ираном десятки международных рейсов, включая рейсы из Москвы, Казани, Петербурга и Махачкалы, были вынужденно перенаправлены в Баку. Воздушное пространство над Ираном и Израилем сейчас закрыто.

"Аэрофлот" отменил полеты между Москвой и Тегераном, а маршруты других рейсов скорректированы – они летят в обход через Пакистан. О возможных изменениях предупредили и в Росавиации. В туротрасли отмечают, что массовых отмен туров пока не происходит, но рекомендуют соблюдать осторожность.

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