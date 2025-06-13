Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 июня, 11:15

Транспорт

Рейсы из России экстренно сели в Баку из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке

Рейсы из России экстренно сели в Баку из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке

Собянин рассказал о достижениях Центра перспективных разработок транспорта

"Аэрофлот" отменил рейсы в Тегеран на фоне обострения конфликта между Израилем и Ираном

Из-за тайфуна на Хайнане отменены десятки рейсов в Москву, Красноярск и другие города РФ

Владельцам умных чемоданов напомнили о правилах перевозки аккумуляторов

ЦОДД представил семь проектов переразметки на Третьем транспортном кольце

В Москве сделали бесплатной уличную парковку на 13 и 14 июня

Пассажиры рейса Москва – Тбилиси не вышли из самолета из-за переносов отправления

Пассажиры рейса Москва – Тбилиси отказались покидать самолет из-за многократных задержек

Сергей Собянин рассказал о выходе на маршрут новейших электробусов

Из-за обострения ситуации между Израилем и Ираном десятки международных рейсов, включая рейсы из Москвы, Казани, Петербурга и Махачкалы, были вынужденно перенаправлены в Баку. Воздушное пространство над Ираном и Израилем сейчас закрыто.

"Аэрофлот" отменил полеты между Москвой и Тегераном, а маршруты других рейсов скорректированы – они летят в обход через Пакистан. О возможных изменениях предупредили и в Росавиации. В туротрасли отмечают, что массовых отмен туров пока не происходит, но рекомендуют соблюдать осторожность.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортполитиказа рубежомвидеоМария Рыбакова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика