РЖД показали робопса, способного работать на опасных участках железных дорог

Фото: телеграм-канал "Телеграмма РЖД"

Научно-исследовательский институт НИИАС Российских железных дорог (РЖД) представил робопса на Международном железнодорожном салоне "PRO//Движение.Экспо", сообщает ТАСС.

Отмечается, что робопсы позволяют работать на потенциально опасных для людей участках железных дорог. Они оснащены камерами и лидарами, которые автоматически передают данные на компьютер оператора.

Также роботы могут передвигаться со скоростью 20 километров в час, преодолевать сложные препятствия, осматривать и диагностировать труднодоступные объекты.

Ранее РЖД представили новые вагоны купе с полками длиной 2 метра. Спальные места стали удобнее за счет увеличенных размеров.

Помимо двух санузлов, в вагоне предусмотрена отдельная душевая кабина. Также в новом составе действует система регулирования температуры в каждом отдельном купе.

