В Шереметьево рассказали о сроках использования досмотрового оборудования

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Международный аэропорт Шереметьево продолжает эксплуатировать оборудование для досмотра багажа и пассажиров в штатном режиме. Всей необходимой техникой обеспечен и столичный аэропорт Внуково.
В Шереметьево досмотровое оборудование рассчитано минимум до 2027 года, передает Агентство "Москва". При этом техническую поддержку оказывает российская компания.
"В настоящее время количества и номенклатуры используемого специального оборудования в аэропорту достаточно для обеспечения досмотра пассажиров и багажа в текущих объемах и на перспективу", – говорится в сообщении.
Аэропорт "Внуково", по данным РИА Новости, также не видит необходимости обновлять технику. Кроме того, гавань использует не только иностранное оборудование, но и отечественное.
"Проблем с продлением разрешения на эксплуатацию имеющегося оборудования у аэропорта Внуково нет. Аэропорт работает в штатном режиме, с привлечением необходимого количества персонала и производственных ресурсов для обеспечения устойчивого функционирования всех жизненно важных систем аэровокзального комплекса", – добавили в пресс-службе аэропорта.
Ранее "Коммерсант" сообщил, что аэропорты обратились в Минтранс с просьбой разрешить им не списывать старое иностранное оборудование для досмотра пассажиров. Производитель устанавливает срок эксплуатации иностранного ТСД в пределах 10 лет, после чего их нельзя законно использовать. При этом во многих аэропортах страны эти сроки истекут в ближайшее время.
Срок эксплуатации оборудования для досмотра в аэропортах РФ подходит к концу – СМИ
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