В Непале обнаружили место крушения самолета с 22 людьми на борту

Фото: Twitter/@NaSpokesperson

Поисково-спасательные бригады нашли обломки самолета непальской авиакомпании Tara Air, пропавшего накануне. Об этом сообщил официальный представитель сухопутных войск Непала Нараян Силвал.

В Twitter бригадный генерал опубликовал снимок, на котором изображены обломки воздушного судна. В подписи к фотографии было указано, что это место катастрофы. Он уточнил, что самолет был найден в районе Мустанга.

По информации газеты The Himalayan Times, воздушное судно вылетело из аэропорта города Покхара в Домсом, однако через несколько минут после взлета экипаж потерял связь с диспетчерами.

По предварительным данным, на борту находились 22 человека: 19 пассажиров и три члена экипажа. Также указывалось, что среди пассажиров было 13 непальцев, четверо индийцев и один гражданин Германии.

Ранее сообщалось, что пять человек погибли в результате крушения туристического самолета на юго-востоке Франции. ЧП случилось в департаменте Изер. Воздушное судно принадлежало местному аэроклубу и совершало свой первый полет.

До этого самолет, на борту которого находились 11 человек, потерпел крушение в центральной части Камеруна. Во время полета авиадиспетчеры потеряли связь с экипажем. После воздушное судно обнаружили в лесополосе в 150 километрах к северо-востоку от камерунской столицы Яунде. Самолет принадлежал частной компании, занимающейся обслуживанием трубопроводов для углеводородов.

