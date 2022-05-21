Пять человек погибли при крушении туристического самолета на юго-востоке Франции – СМИ

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

По меньшей мере пять человек погибли в результате крушения туристического самолета на юго-востоке Франции, сообщает телеканал BFM со ссылкой на правоохранителей.

По данным источника, ЧП случилось в департаменте Изер. Самолет разбился примерно в 16:30 по парижскому времени в коммуне Лез-Адре.

Воздушное судно принадлежало местному аэроклубу и совершало свой первый полет. В настоящее время на месте крушения самолета работают пожарные и полицейские.

Ранее самолет, на борту которого находились 11 человек, потерпел крушение в центральной части Камеруна. По информации источника, воздушное судно принадлежало частной компании, занимающейся обслуживанием трубопроводов для углеводородов.