Самолет с 11 пассажирами на борту потерпел крушение в Камеруне – СМИ

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Самолет, на борту которого находились 11 человек, потерпел крушение в центральной части Камеруна. Об этом сообщает Le Figaro.

По информации издания, воздушное судно принадлежало частной компании, занимающейся обслуживанием трубопроводов для углеводородов.

Уточняется, что самолет был обнаружен в лесополосе в 150 километрах к северо-востоку от камерунской столицы Яунде. Ранее авиадиспетчеры потеряли связь с экипажем.

Информации о жертвах пока нет.

Ране сообщалось, что самолет, на борту которого находились два человека, упал в пролив Ла-Манш. Piper PA-28 вылетел из Великобритании и должен был приземлиться на севере Франции.

До этого в Пенсильвании потерпел крушение медицинский самолет, который направлялся в больницу. В результате пострадали находившиеся на борту четыре человека – ребенок-пациент, медицинский сотрудник и два члена экипажа.

