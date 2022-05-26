Пять человек погибли при взрыве на юге Йемена – СМИ

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Взрыв прогремел в йеменской провинции Аден. Об этом сообщил телеканал "Аль-Хадас".

По предварительным данным, в результате происшествия погибли по меньшей мере пять человек, более 20 получили ранения. О причинах взрыва пока ничего неизвестно.

Ранее мощный взрыв прогремел на одной из улиц китайского города Чанчжоу. По предварительной информации, взрыв мог прогреметь на улице Хуаюань в городском районе Уцзинь, в одном из местных отелей или ресторанов. В результате пострадали не менее шести человек.

До этого два человека погибли и 120 пострадали из-за взрыва газового баллона в ресторане в районе Эль-Халидия столицы Объединенных Арабских Эмиратов. В здании впоследствии произошел пожар.

