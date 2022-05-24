Три человека погибли при падении разведывательного беспилотника в Йемене – СМИ

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Не менее трех человек погибли в результате падения обломков сбитого на Саной беспилотника аравийской коалиции. Об этом сообщает телеканал Almasirah.

Как рассказал официальный представитель ВС йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" Яхья Сариа, системы ПВО подбили в небе ракетой "земля – воздух" летательный аппарат СН-4 китайского производства.

Уточняется, что фрагменты беспилотника рухнули на один из оживленных кварталов. В Минздраве правительства хуситов подтвердили гибель трех местных жителей. Также в ведомстве сообщили о ранении еще трех человек.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере 23 человека стали стали жертвами ударов аравийской коалиции по Сане. Авианалетам подвергся жилой район Эль-Либи, расположенный на северо-западе йеменской столицы. Из-за непрекращающихся атак машины скорой помощи не смогли вовремя приехать к пострадавшим.