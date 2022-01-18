Не менее 23 человек стали жертвами авиаударов аравийской коалиции по Сане – СМИ

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По меньшей мере 23 человека стали жертвами ударов аравийской коалиции по Сане. Об этом во вторник, 18 января, сообщает телеканал Almayadeen.

По информации издания, среди погибших есть целые семьи. Уточняется, что авианалетам подвергся жилой район Эль-Либи, расположенный на северо-западе йеменской столицы. По последним данным, полностью разрушены пять жилых домов, повреждены десятки зданий.

Отмечается, что из-за непрекращающихся атак машины скорой помощи не смогли вовремя приехать к пострадавшим, также пришлось приостановить поисковую операцию.

Ранее сообщалось, что в результате ракетного обстрела, произведенного вооруженными силами йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" по тренировочному лагерю армии Йемен, погибли порядка 60 военнослужащих.

Атака была совершена в районе Аль-Млиль, расположенном на северо-западе провинции Мареб. При ракетном ударе была использована баллистическая ракета.