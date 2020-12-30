Один сотрудник МККК погиб при атаке на аэропорт в Йемене

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Один сотрудник Международного комитета Красного Креста погиб, еще трое были ранены при атаке на аэропорт йеменского Адена. Об этом сообщает пресс-служба МККК в Twitter.

"Мы глубоко опечалены тем, что один из наших коллег погиб при взрыве в аэропорту Адена. Двое других пропали без вести, и трое получили ранения", – уточняется в сообщении организации в социальной сети.

По данным МККК, сотрудники были в аэропорту проездом вместе с другими гражданскими лицами.

Ранее число погибших при атаке на аэропорт Адена возросло до 27 человек. Премьер-министр Йемена Маин Абдель Малик назвал произошедшее терактом. По его словам, нападение никаким образом не повлияет на деятельность нового правительства.