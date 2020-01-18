Не менее 60 военных стали жертвами ракетного обстрела казармы в Йемене

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По меньшей мере 60 военнослужащих погибли в результате ракетного обстрела, произведенного вооруженными силами йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" тренировочному лагерю армии Йемен, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Атака была совершена в районе Аль-Млиль, расположенном на северо-западе провинции Мареб. При ракетном ударе была использована баллистическая ракета.

На прошлой неделе в Йемене военными США была проведена операция против одного из командиров силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Абдоля Резы Шахлая.

Операция завершилась провалом.