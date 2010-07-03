Восемь человек пострадали при обстреле аэропорта в Саудовской Аравии

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Восемь человек пострадали при обстреле международного аэропорта в городе Абха на юго-западе Саудовской Аравии. Как сообщил телеканал "Аль-Арабия", один человек умер от ранений.

Предварительно, произошла атака начиненного взрывчаткой беспилотника, выпущенного из Йемена мятежниками-хуситами.

Они через подконтрольный им телеканал "Аль-Масира" сообщили, что нанесли удары с помощью беспилотников по аэропортам городов Абха и Джизан (недалеко от границы с Йеменом).

Среди жертв терактов в апреле 2019 года на Шри-Ланке оказалась выходцы из разных стран мира, в том числе Саудовской Аравии.

