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18:10

Сильный взрыв прогремел в китайском городе Чанчжоу – СМИ

происшествияза рубежом

Фото: ТАСС/Роман Баландин

Мощный взрыв прогремел на одной из улиц китайского города Чанчжоу в восточной провинции Цзянсу, сообщает Центральное телевидение Китая.

Причина инцидента устанавливается. На месте происшествия работают представители экстренных служб.

По предварительной информации, взрыв мог прогреметь на улице Хуаюань в городском районе Уцзинь, в одном из местных отелей или ресторанов. В результате инцидента пострадали не менее шести человек.

Ролики с места происшествия демонстрируют полностью разрушенное многоэтажное здание. Также разбиты окна в расположенных поблизости заведениях и магазинах. Местами отмечаются более серьезные повреждения.

Накануне два человека погибли и 120 пострадали из-за взрыва газового баллона в ресторане в районе Эль-Халидия столицы Объединенных Арабских Эмиратов. В здании впоследствии произошел пожар.

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