Бывшая принцесса Катара найдена мертвой в Испании – СМИ

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Бывшая принцесса Катара Казия Гальяно найдена мертвой в своем доме в испанской Марбелье, сообщает ТАСС со ссылкой на национальную полицию королевства.

"В воскресенье в жилом доме была найдена умершая женщина. <...> Предполагается, что это та женщина (экс-принцесса Катара. – Прим. ред.)", – говорится в сообщении.

По информации представителей ведомства, признаков насильственной смерти на теле обнаружено не было.

В полицию обратилась дочь бывшей принцессы, проживающая во Франции. Она отметила, что ее мать не отвечала на телефонные звонки в течение нескольких суток.

Казия Гальяно была экс-супругой Абделя Азиза бен Халифа Аль Тани – дяди эмира Катара Тамима бин Хамада Аль Тани. Пара распалась в 2012 году.

Ранее российская туристка была найдена мертвой на острове Пхукет в Таиланде. Тело 35-летней россиянки обнаружили рано утром во вторник, 31 мая, около одного из кондоминиумов в Патонге. Согласно предварительным данным, женщина погибла в результате падения с высоты.

