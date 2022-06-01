Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Экономика

14:36

Главная / Новости /

Экономист рассказал, когда евро станет дешевле доллара

"Может просесть": когда евро станет дешевле доллара
экономикаэксклюзив

Фото: Москва 24/Яна Дейнега

Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев рассказал Москве 24, что к концу июня евро может стать дешевле доллара.

На 1 июня официальный курс доллара по решению Банка России был установлен на уровне 61,60 рубля. Этот показатель почти на полтора рубля ниже предыдущего. Официальный курс евро на первый летний день – 62,73 рубля. Понижение по сравнению с предыдущим показателем составило практически 2 рубля.

По словам Беляева, для радикального изменения курса рубля по отношению к доллару и евро необходимо, чтобы серьезно поменялась экономическая ситуация.

В России вряд ли что-то изменится, во всяком случае к худшему. Россия показывает стабильность рубля. Доллар тоже обладает определенной сопротивляемостью. А вот с евро дело обстоит хуже.
Михаил Беляев
кандидат экономических наук, финансовый аналитик

По прогнозам экономиста, к концу июня курс доллара существенно не изменится и составит около 62 рублей.

"Доллар останется на значениях, которые существуют сейчас. Вокруг 62, может быть 63 рублей за единицу, но с размашистыми колебаниями под влиянием конъюнктурных и информационных факторов. Может быть, в районе двух рублей в одну сторону и двух рублей в другую сторону. Но главное, что это не тенденция к ослаблению или усилению, а колебание вокруг устоявшейся базовой величины", – говорит аналитик.

При этом евро к концу июня может сравняться с долларом в соотношении один к одному, продолжает Беляев. Более того, эксперт не исключил, что если экономическая ситуация будет ухудшаться, то европейская валюта окажется даже дешевле американской.

Если Европа будет продолжать такую же упрямую позицию по сохранению санкций, то есть будет создавать еще большие экономические сложности, и если еще будет настаивать на препятствиях по поводу наших зерновых, продовольственных поставок, тогда, конечно, это еще более негативно отразится на европейской экономике. И может точно так же негативно отразиться на позициях евро по отношению к рублю.
Михаил Беляев
кандидат экономических наук, финансовый аналитик

"В этом случае евро может просесть по отношению к рублю посерьезней. Может быть, это будет впервые в истории существования евро, когда он будет дешевле доллара", – говорит экономист.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что рубль сегодня демонстрирует исторический максимум. По его словам, переход на расчеты за энергоносители в российской национальной валюте, а также дорогая нефть дают возможность заработать "целое состояние" Москве.

Читайте также

Медведева Светлана

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать