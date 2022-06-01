Экономист рассказал, когда евро станет дешевле доллара

Фото: Москва 24/Яна Дейнега
Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев рассказал Москве 24, что к концу июня евро может стать дешевле доллара.
На 1 июня официальный курс доллара по решению Банка России был установлен на уровне 61,60 рубля. Этот показатель почти на полтора рубля ниже предыдущего. Официальный курс евро на первый летний день – 62,73 рубля. Понижение по сравнению с предыдущим показателем составило практически 2 рубля.
По словам Беляева, для радикального изменения курса рубля по отношению к доллару и евро необходимо, чтобы серьезно поменялась экономическая ситуация.
По прогнозам экономиста, к концу июня курс доллара существенно не изменится и составит около 62 рублей.
"Доллар останется на значениях, которые существуют сейчас. Вокруг 62, может быть 63 рублей за единицу, но с размашистыми колебаниями под влиянием конъюнктурных и информационных факторов. Может быть, в районе двух рублей в одну сторону и двух рублей в другую сторону. Но главное, что это не тенденция к ослаблению или усилению, а колебание вокруг устоявшейся базовой величины", – говорит аналитик.
При этом евро к концу июня может сравняться с долларом в соотношении один к одному, продолжает Беляев. Более того, эксперт не исключил, что если экономическая ситуация будет ухудшаться, то европейская валюта окажется даже дешевле американской.
"В этом случае евро может просесть по отношению к рублю посерьезней. Может быть, это будет впервые в истории существования евро, когда он будет дешевле доллара", – говорит экономист.
Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что рубль сегодня демонстрирует исторический максимум. По его словам, переход на расчеты за энергоносители в российской национальной валюте, а также дорогая нефть дают возможность заработать "целое состояние" Москве.
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