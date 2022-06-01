Экономист рассказал, когда евро станет дешевле доллара

Фото: Москва 24/Яна Дейнега

Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев рассказал Москве 24, что к концу июня евро может стать дешевле доллара.

На 1 июня официальный курс доллара по решению Банка России был установлен на уровне 61,60 рубля. Этот показатель почти на полтора рубля ниже предыдущего. Официальный курс евро на первый летний день – 62,73 рубля. Понижение по сравнению с предыдущим показателем составило практически 2 рубля.

По словам Беляева, для радикального изменения курса рубля по отношению к доллару и евро необходимо, чтобы серьезно поменялась экономическая ситуация.





Михаил Беляев кандидат экономических наук, финансовый аналитик В России вряд ли что-то изменится, во всяком случае к худшему. Россия показывает стабильность рубля. Доллар тоже обладает определенной сопротивляемостью. А вот с евро дело обстоит хуже.

По прогнозам экономиста, к концу июня курс доллара существенно не изменится и составит около 62 рублей.

"Доллар останется на значениях, которые существуют сейчас. Вокруг 62, может быть 63 рублей за единицу, но с размашистыми колебаниями под влиянием конъюнктурных и информационных факторов. Может быть, в районе двух рублей в одну сторону и двух рублей в другую сторону. Но главное, что это не тенденция к ослаблению или усилению, а колебание вокруг устоявшейся базовой величины", – говорит аналитик.

При этом евро к концу июня может сравняться с долларом в соотношении один к одному, продолжает Беляев. Более того, эксперт не исключил, что если экономическая ситуация будет ухудшаться, то европейская валюта окажется даже дешевле американской.





Михаил Беляев кандидат экономических наук, финансовый аналитик Если Европа будет продолжать такую же упрямую позицию по сохранению санкций, то есть будет создавать еще большие экономические сложности, и если еще будет настаивать на препятствиях по поводу наших зерновых, продовольственных поставок, тогда, конечно, это еще более негативно отразится на европейской экономике. И может точно так же негативно отразиться на позициях евро по отношению к рублю.

"В этом случае евро может просесть по отношению к рублю посерьезней. Может быть, это будет впервые в истории существования евро, когда он будет дешевле доллара", – говорит экономист.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что рубль сегодня демонстрирует исторический максимум. По его словам, переход на расчеты за энергоносители в российской национальной валюте, а также дорогая нефть дают возможность заработать "целое состояние" Москве.

