Трамп заявил об историческом укреплении рубля

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Российская национальная валюта сейчас сильнее, чем когда-либо, заявил бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.
"Он (рубль. – Прим. ред.) – на исторических максимумах, потому что цены на нефть сейчас так высоки – выше, чем когда-либо. <...> Они сейчас принимают только рубли, только эту валюту. И вы останетесь без долларов, вы останетесь без ничего", – приводит его слова РИА Новости.
В ходе выступления перед своими сторонниками в штате Вайоминг политик добавил, что дорогая нефть и переход на расчеты за энергоносители в рублях позволяют Москве зарабатывать "целое состояние".
Ранее обозреватели Bloomberg Джон Фоллейн и Альберто Нарделли заявили, что страны Евросоюза вслед за Венгрией уступают требованиям Владимира Путина об оплате газа в рублях. По мнению публицистов, стремление европейских стран наказать Россию за специальную военную операцию по защите ЛНР и ДНР не идет дальше риторики, поскольку в ЕС не готовы наносить удар по собственной энергетической отрасли.
До этого американская телерадиокомпания CBS News сообщила, что решение президента РФ продавать газ в Европу за рубли привело к росту курса российской валюты. В связи с этим рубль был назван самой эффективной валютой в мире.
23 марта Владимир Путин заявил, что Россия будет принимать оплату по газовым контрактам только в рублях. Требование касается лишь недружественных стран. Президент РФ пояснил, что в расчетах планируется отказаться от валют всех скомпрометировавших себя стран.
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