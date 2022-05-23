РФ заняла второе место в рейтинге стран по дешевизне газа для населения – исследование

Фото: depositphotos/Petrovich99

Казахстан занял первое место в рейтинге стран по дешевизне газа для населения, на второй строчке расположилась Россия, а на третьей – Белоруссия, говорится в исследовании РИА Новости.

Таким образом, в Казахстане газ стоит 4,1 рубля за кубометр, в РФ – 6,7 рубля за кубометр, в Белоруссии газ дороже, чем в России, на три рубля.

В свою очередь, самый дорогой газ в Европе покупают жители Швеции (137 рублей за кубометр), Дании, Нидерландов и Испании (более 80 рублей за кубометр).

Как отмечают аналитики, цены выросли более чем на 35% в 11 государствах. В России газ подорожал на 2,6%, что ниже инфляции.

В рамках исследования оценки стоимости газа для населения эксперты проанализировали цены на голубое топливо в пересчете на рубли. Как уточняется, доступность газа для потребителя определяется также уровнем дохода граждан.

Ранее госсекретарь МИД Норвегии Эйвинд Вад Петерссон прокомментировал предложение премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого поделиться доходами от экспорта нефти и газа. По словам Петерссона, Норвегия считает целесообразным направить прибыль от продажи нефти и газа на решение внутренних проблем национальной экономики, в частности, в Глобальный государственный пенсионный фонд.

До этого Моравецкий заявил, что Норвегия должна поделиться с Украиной прибылью от продажи газа и нефти. По его словам, Норвегия из-за роста цен на энергоносители дополнительно получит свыше 100 млрд евро с продажи газа и нефти.

В свою очередь, авторы статьи издания Les Echos заявили, что Россия получит рекордные доходы в 100 миллиардов долларов за поставки газа в Европу на фоне резкого повышения цен. Как утверждают авторы статьи, члены Евросоюза ежедневно перечисляют "Газпрому" 200 миллионов долларов, несмотря на санкции и обещания наложить эмбарго на российские энергоресурсы.

