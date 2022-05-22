Во Франции признали отсутствие альтернатив поставкам российского газа для Европы

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В долгосрочной перспективе альтернативы российским поставщикам природного газа в странах Европы не существует. Об этом заявил обозреватель из газеты Le monde diplomatique Акрам Белкаид.
В материале отмечается, что у Норвегии, Нидерландов, Алжира и других экспортеров нет возможности обеспечивать повышенный спрос на энергоресурсы в течение длительного времени. В свою очередь, друге производители, например Нигерия или Ангола, также не могут стать надежной заменой России из-за удаленного географического положения и устарелости их мощностей.
По словам автора, воспользоваться этой ситуацией планируют США, чтобы увеличить поставки своего сниженного природного газа в европейские страны.
Ранее главы министерств финансов стран "Большой семерки" заявили, что продолжат изолировать Россию и Белоруссию от мировой экономики. Группа семи также подчеркнула свою приверженность непреклонному и координированному санкционному ответу.
В свою очередь, вице-президент Европейской комиссии Франс Тиммерманс, заявил, что европейские компании должны оплачивать российский природный газ исключительно в евро. Он отметил, что несколько крупных европейских газовых компаний уже открыли счета в "Газпромбанке", через которые сделанные в евро платежи конвертируются в российские рубли.
Также авторы статьи издание Les Echos утверждают, что Россия получит рекордные доходы в 100 миллиардов долларов за поставки газа в Европу на фоне резкого повышения цен. Это почти вдвое больше, чем в прошлом году. По их словам, члены Евросоюза ежедневно перечисляют "Газпрому" 200 миллионов долларов, несмотря на санкции и обещания наложить эмбарго на российские энергоресурсы.
По мнению авторов материала, Россия выиграла первый раунд "энергетической битвы". Уменьшение объемов покупок российского газа со стороны Европы компенсируется ростом цен на энергоресурсы.
Германия и Италия могут открыть счета в рублях для покупки российского газа
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