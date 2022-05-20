Цены на бензин в США вновь выросли до рекордных значений

Цены на топливо в Соединенных штатах вновь обновили рекорд, уже четвертый раз за неделю. Бензин подорожал до 4,5 доллара за галлон – это около 4 литров. В 2021 году это стоило 3 доллара.

О повышении стоимости топлива на заправках сообщили в Американской автомобильной ассоциации. Самые высокие цены на бензин традиционно остаются в Калифорнии. Там водители вообще платят по 6 долларов за галлон. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.