Белоруссия купила у РФ "нужное количество" комплексов "Искандер" – Лукашенко

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о покупке у России комплексов "Искандер" и С-400, сообщает РИА Новости.

"Мы договорились с (Владимиром. – Прим. ред.) Путиным, мы купили у вас нужное количество этих "Искандеров", С-400, вооружили нашу армию. Сейчас это уже совсем другая армия с таким вооружением", – сказал он во время встречи с главой Нижегородской области РФ Глебом Никитиным.

По словам белорусского лидера, данное оружие способно нанести колоссальный ущерб.

Ранее Лукашенко заявил, что Россия поможет Белоруссии в сфере ракетного производства, в том числе образца оперативно-тактического комплекса "Искандер". Он уточнил, что договоренности были достигнуты с российским президентом Владимиром Путиным и главой госкорпорации "Роскосмос" Дмитрием Рогозиным.

