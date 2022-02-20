Минск и Москва продолжат совместную проверку сил реагирования – МО Белоруссии

Фото: Минобороны РФ

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что Минск и Москва решили продолжить совместную проверку сил реагирования. Об этом сообщает РИА Новости.

"В связи с нарастанием военной активности у внешних границ Союзного государства и обострением ситуации на Донбассе президентами Республики Беларусь и Российской Федерации принято решение проверку сил реагирования Союзного государства продолжить", – заявил Хренин.

По словам министра, в рамках проверки будут проработаны этапы обороны Союзного государства, не затронутые ранее. Он также подчеркнул, что цель маневров – подготовить адекватное реагирование и деэскалацию военных приготовлений.

Накануне президент РФ Владимир Путин дал старт учениям сил стратегического сдерживания. За ходом маневров вместе с главой государства из ситуационного центра наблюдал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Позже министерство обороны РФ опубликовало кадры учений сил стратегического сдерживания. На видео попали пуски ракет "Кинжал", "Циркон", "Калибр", а также стрельба оперативно-тактического комплекса "Искандер".