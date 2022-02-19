Минобороны опубликовало кадры учений сил стратегического сдерживания

Видео: youtube.com/Минобороны России

Министерство обороны опубликовало кадры учений сил стратегического сдерживания. Соответствующие видео появились на YouTube-канале ведомства.

На видео попали пуски ракет "Кинжал", "Циркон", "Калибр". Кроме того, министерство опубликовало стрельбы оперативно-тактического комплекса "Искандер" и вылеты стратегических бомбардировщиков Ту-95 МС.

Видео: youtube.com/Минобороны России

Также с космодрома Плесецк запустили межконтинентальную баллистическую ракету "Ярс" на полигон Кура на Камчатке.

Видео: youtube.com/Минобороны России

Старт учениям дал Владимир Путин. Он совместно с президентом Белоруссии Александром Лукашенко наблюдал за учебными пусками баллистических ракет из ситуационного центра.

К учениям привлечены силы и средства Воздушно-космических сил, Южного военного округа, Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Черноморского флотов. Маневры обозначены как плановые.

