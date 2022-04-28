IKEA создала новый вид фрикаделек

Фото: ikea.com

Компания IKEA при поддержке отделения Всемирного фонда дикой природы (World Wildlife Fund, WWF) в Дании создала новый вид фрикаделек под названием Seedballs, сообщает Hypebae.

Внешне они напоминают традиционные мясные фрикадельки IKEA, однако состоят из почвы, глины и семян полевых цветов. Такой шар следует посадить и поливать водой, впоследствии из него вырастут дикие васильки, ромашки или маки, которые можно будет разместить внутри дома или в саду.

В компании считают, что этот продукт позволит спасти находящиеся на грани исчезновения виды насекомых и даст людям возможность лично поучаствовать в восстановлении дикой природы.

В начале марта IKEA сообщила о решении приостановить продажи в России. Российские магазины компании закрылись 4 марта. Принятое решение руководство торговой сети объяснило ситуацией на Украине.

