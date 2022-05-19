Суд арестовал активы "дочки" Google на 500 млн рублей в деле по иску RT

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Арбитражный суд Москвы в рамках дела по иску RT наложил арест на денежные средства, движимое и недвижимое имущество российского подразделения Google на сумму 500 миллионов рублей. Это следует из определения, опубликованного на сайте суда.

"Обеспечительные меры приняты в деле по иску учредителя RT, требующего обязать ответчиков Google Ireland Limited, Google LLC и ООО "Гугл" восстановить доступ к заблокированным YouTube-каналам истца. В иске также заявлено требование о взыскании судебной неустойки на случай неисполнения решения суда", – говорится в документе.

Уточняется, что АНО "ТВ-Новости", учредитель RT, предоставила пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах российского подразделения Google за 2020 год, которые суд принял в качестве доказательств по делу.

Ранее стало известно, что ООО "Гугл" начало процедуру банкротства. Из уведомления компании следует, что с 22 марта текущего года компания предвидит собственное банкротство и не может исполнять обязательства, а также требования о выплате выходных пособий и об оплате труда сотрудников.

