Бензин начал дешеветь на оптовых рынках в России. Эксперты связывают это с тем, что производители переориентировались на внутренний рынок.

За 2,5 месяца оптовая цена на бензин Аи-92 снизилась на 10 тысяч рублей. Аи-95 подешевел в опте на 12 тысяч рублей.

Когда снизиться цена в рознице? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.