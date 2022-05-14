Десятки человек выстроились в очередь в McDonald's на Ленинградском вокзале

Десятки человек выстроились в очередь перед кассами McDonald's на Ленинградском вокзале. Большинство же ресторанов быстрого питания по-прежнему закрыты.

По последним данным, в России работает каждый шестой McDonald's. А это лишь около 130 заведений на всю страну. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

