В Москве оборот сетей фастфуда вырос на 16%

Москвичи меняют привычки. По данным исследований, оборот сетей фастфуда в торговых центрах за последние два месяца вырос на 16%, а вот в рестораны и кафе стали ходить реже.

О том, как в новых реалиях меняется бизнес по доставке еды, что происходит в ТЦ и так ли были привязаны жители города к ушедшим иностранным брендам, – в эфире телеканала Москва 24.