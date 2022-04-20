Замена ушедших иностранных точек питания на российские улучшит обслуживание – Путин

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Замещение ушедших с рынка иностранных предприятий общественного питания отечественными приведет к повышению качества обслуживания россиян, заявил Владимир Путин на заседании наблюдательного совета платформы "Россия – страна возможностей".

"Если они будут уходить, то действительно – возможности открываются, рынок будет освобождаться. Я на 100% уверен в том, что замещение иностранных собственников и производителей приведет к повышению качества обслуживания наших граждан", – цитирует главу государства РИА Новости.

Также президент отметил, что многие иностранные предприятия общественного питания используют российские продукты на 50, 60 и 90%.

Он пообещал, что власти будут поддерживать развитие этого вида деятельности.

Ранее Сергей Собянин подписал постановление о выделении грантов предпринимателям на открытие и развитие сетей быстрого питания в Москве. Согласно решению столичного правительства, ключевым условием получения гранта является открытие новых точек фастфуда, а также прием на работу новых сотрудников. Размер выплаты будет зависеть от площади открываемых заведений и других параметров.

