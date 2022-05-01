Нарколог объяснил, как избежать запоя в майские праздники

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Врач-нарколог Алексей Казанцев в разговоре с Москвой 24 посоветовал гражданам активно отдыхать и больше времени проводить с семьей, чтобы не превратить майские праздники в запой.
"Надо вести активный образ жизни. Если на шашлыки, то все-таки шашлыки жарить, а не пить алкоголь. Если кто-то поедет на охоту, то, соответственно, рыбачить и охотиться, а не злоупотреблять алкоголем", – объясняет эксперт.
По словам специалиста, не существует безвредных доз алкоголя. Однако есть те, которые наносят наименьший вред здоровью. Для мужчин это 30 миллилитров крепкого алкоголя, либо 330 миллилитров пива, или 130–140 миллилитров некрепленого вина. Для женщин все эти дозы в два раза меньше, рекомендует Казанцев.
Тем не менее, если у человека есть предрасположенность к запою либо уже сформирована зависимость, лучше совсем отказаться от алкоголя, подчеркнул нарколог.
"Надо смотреть, если по маминой, папиной линии есть проблемы с этим, то существует вероятность, что может возникнуть зависимость. И вместо одного вечера, одного праздничного дня это может затянуться на все майские праздники и превратиться в запой", – предупредил врач.
Ранее кандидат медицинских наук, клинический психолог Марат Сараев рассказал, что при систематическом употреблении горячительных напитков, даже если это происходит всего раз в неделю, может сформироваться зависимость. Он также напомнил, что алкоголь приводит к разрушению организма.
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