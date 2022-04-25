Курс биткойна опустился до минимума за шесть недель

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Курс биткойна к доллару США опустился до минимума за шесть недель на фоне общего ухода инвесторов от риска, сообщает "Газета.ру".

"Стоимость биткойна упала в ходе торгов до минимальных с 15 марта 38 223 долларов. Это на 20% ниже пикового уровня, зафиксированного в прошлом месяце", – говорится в материале.

По состоянию на 15:00 по московскому времени курс биткойна составил 38 812 долларов.

Аналитик Fundstrat Марк Ньютон отметил, что криптовалюта пробивает ключевую линию двухмесячного тренда, что может означать дальнейший откат к январским минимумам.

Ранее сообщалось, что российские власти собираются лицензировать криптовалютные площадки. Предполагается, что инвесторов разделят на квалифицированных и неквалифицированных, для последних ограничат объем операций. Обналичивать крипту смогут только российские юрлица. Для работы с российскими инвесторами иностранная криптобиржа должна будет иметь представительство в России.

