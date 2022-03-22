Основатели "Заверните" подали заявку на грант на развитие сети фастфуда

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Основатели "Заверните" подали заявку на грант мэра Москвы для развития сети ресторанов быстрого питания. Об этом в беседе с Агентством "Москва" рассказал гендиректор "Заверните" Андрей Щетинин.

"Наша концепция называется "Заверните". Это почти то же самое, что KFC. Там будут крылышки, целая курица, соусы, будут боулы из курицы в разных соусах с заправками, будут куриные роллы, в дальнейшем появятся куриные бургеры", – сказал он.

При этом, по его словам, питание там будет более здоровым, чем в KFC, от панировки планируется и вовсе отказаться. Щетинин также рассказал, что первая точка сети сейчас открывается в Калуге, после этого "Заверните" собирались зайти на московский рынок, однако теперь у них еще есть и возможность получить поддержку от столичных властей в размере 2 миллионов рублей.

В ближайшие три месяца в Москве планируется открыть 3–5 точек. Цены постараются сделать сопоставимыми с таковыми в KFC. Ожидается, что средний чек будет составлять 300–400 рублей.

16 марта Сергей Собянин подписал постановление о выделении грантов предпринимателям на открытие и развитие сетей быстрого питания в Москве. Согласно решению столичного правительства, ключевым условием получения гранта является открытие новых точек фастфуда, а также прием на работу новых сотрудников. Размер выплаты будет зависеть от площади открываемых заведений и других параметров.

