Бочкарев сообщил, что с начала года в Москве построили более 3,6 млн кв м недвижимости

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

С начала 2022 года в Москве построили и ввели в эксплуатацию более 3,6 миллиона квадратных метров недвижимости, в том числе более 2 миллионов квадратных метров жилья. Об этом сообщает пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

Заммэра Москвы Андрей Бочкарев добавил, что строительная отрасль по итогам четырех с половиной месяцев показывает хорошие результаты.

Он также рассказал, что с начала года в Москве ввели в эксплуатацию 24 социальных объекта, включая 16 детских садов и школ на 4 600 мест.

Ранее Бочкарев сообщил, что проектирование второго участка Рублево-Архангельской линии метро планируют завершить в течение 2–3 лет. По его словам, на учатке от станции "Шелепиха" до станции "Липовая роща" идут подготовительные работы. Основные работы по строительству участка планируют начать в конце этого года.

