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12:39

Технопарк построят на территории бывшей промзоны Октябрьское поле

городстроительство

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Технопарк построят на территории бывшей промзоны Октябрьское поле в Москве. Об этом сообщил глава столичного Стройкомплекса Андрей Бочкарев.

"Новый инвестиционный объект "Бизнес-центр "Технопарк Октябрьское поле", который обеспечит 600 рабочих мест, построят на северо-западе Москвы. Проект будущего технопарка площадью почти 12 тысяч квадратных метров уже утвержден", – сказал Бочкарев.

По его словам, подобные проекты позволяют городу вернуть фактически заброшенные территории, организовать на их месте общественные пространства и места для работы.

В компании "РГ-Девелопмент", которая займется созданием технопарка, рассказали, что строительство начнется уже летом 2022 года. Там также отметили, что новые столичные технопарки не просто создают места приложения труда, но и способствуют развитию высоких технологий и промышленности.

В настоящее время в Москве работают 45 технопарков, рассчитанных на более чем 68 тысяч рабочих мест. В них работают больше двух тысяч компаний.

Ранее стало известно, что крупный технопарк появится в Северном районе. Под застройку будет передан участок площадью 14,42 гектара, который на данный момент уже освобожден от объектов капитального строительства. Суммарная площадь технопарка составит 109 тысяч квадратных метров.

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