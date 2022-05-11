Почти семь тысяч рабочих мест появятся в столичных технопарках

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В результате реализации инвестиционных проектов в столичных технопарках появятся 6,8 тысячи рабочих мест, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Как отметил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, инвесторам, которые строят и модернизируют технопарки, присваивается специальный статус приоритетного проекта, на четверть снижающий налоговую нагрузку.

"Сегодня в столице реализуются шесть инвестпроектов по созданию и модернизации технопарков. Совокупный объем инвестиций в них составит 14,5 миллиарда рублей, из них 3,5 миллиарда рублей инвесторы уже вложили", – уточнил Ефимов.

Так, общая площадь технопарка "Строгино" увеличится с 17 до 27 тысяч квадратных метров, а количество рабочих мест – с 450 до 577. Объем вложений в проект составит 600 миллионов рублей.

Еще 1,1 тысячи рабочих мест появятся в технопарке на месте бывших корпусов завода имени И. А. Лихачева. Там будут производить микроэлектронику, автокомпоненты, разрабатывать информационные технологии в сфере безопасности и проводить научные исследования.

Почти три миллиарда рублей вложат в развитие технопарка "Калибр", специализирующегося на разработках в сферах водородной энергетики, телекоммуникаций, приборостроения и металлообработки, информационных, мультимедийных и медицинских технологий.

Более 1,2 тысячи человек смогут работать в мультимедийном технопарке рядом с телевизионным центром "Останкино". Не менее 190 рабочих мест появятся в технопарке на месте Московского насосного завода в районе Курского вокзала и 668 – в Зеленограде.

В 2021 году правительство Москвы присвоило статус трем инвестиционным приоритетным проектам по созданию технопарков. Инвестиции в них составят 7,7 миллиарда рублей.

Ранее заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев сообщил, что строительство транспортно-пересадочного узла "Печатники" позволит создать 633 новых рабочих места. Там запланировано комплексное благоустройство, создание пешеходных маршрутов и наземного паркинга.

