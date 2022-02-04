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Транспорт

17:51

Марки Chrysler и Smart ушли с российского рынка

транспорт авто

Фото: depositphotos/blinow61

Две автомобильные марки – Smart и Chrysler – покинули российский рынок. Об этом рассказали в Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

За 2021 год в России продали только одну модель Smart (хетчбэк Smart ForFour) и две – Chrysler (минивэны Chrysler Pacifica). Сейчас поставки и продажи машин этих марок остановлены.

По информации Ассоциации европейского бизнеса, в январе 2022 года продажи новых легковых автомобилей сократились на 3,7%. Всего было реализовано 91,66 тысячи машин.

Эксперты автомобильного рынка сообщают, что с начала текущего года цены на автомобили выросли в среднем на 3%. На подорожание транспортных средств влияют инфляция, курс валют и стоимость сырья для их производства.

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