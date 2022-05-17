Цена нефти Brent превысила 115 долларов за баррель впервые с 28 марта

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Стоимость нефти марки Brent поднялась выше 115 долларов за баррель впервые с 28 марта. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.

В 4:27 по московскому времени цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,84%, до 115,1 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI – на 0,61%, до 112,5 доллара.

Ранее генеральный секретарь Организации стран – экспортеров нефти Мухаммед Баркиндо заявил, что в мире нет свободных мощностей, способных заменить объемы экспорта российской нефти. Он пояснил, что потенциальную потерю экспорта из-за санкций или добровольных ограничений ощутит весь энергетический рынок.

В свою очередь, премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович предупредил жителей страны о росте цен на бензин и дизель на фоне санкций.

До этого сообщалось, что общие расходы Германии на импорт товаров из России по итогам марта выросли на 77,7% и составили 4,4 миллиарда евро. При этом импортный объем, по данным Федерального статистического ведомства ФРГ, сократился на 27,8%. Рост расходов произошел по причине увеличения цен на сырье, включая нефть и природный газ.

