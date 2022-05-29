Западные страны готовы к уступкам Путину по оплате газа в рублях – СМИ

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Страны Евросоюза вслед за Венгрией уступают требованиям Владимира Путина об оплате газа в рублях, заявили обозреватели Bloomberg Джон Фоллейн и Альберто Нарделли.

По их мнению, стремление европейских стран наказать Россию за специальную военную операцию по защите ЛНР и ДНР не идет дальше риторики, поскольку в ЕС не готовы наносить удар по собственной энергетической отрасли.

В публикации также указано, что Брюссель затягивает переговоры о введении эмбарго на поставки российской нефти.

"Дипломаты и официальные лица все больше разочаровываются в связи с тем, что у ЕС, вероятно, кончаются возможности нанести болезненный экономический удар по России", – отмечают обозреватели.

Они также заявили, что в Евросоюзе намечается раскол между западными и восточными членами. Разногласия возникли по вопросам поставок оружия Киеву, диалога с президентом РФ и условий, которые Украина должна будет принять.

23 марта Владимир Путин заявил, что Россия будет принимать оплату по газовым контрактам только в рублях. Требование касается лишь недружественных стран. Президент РФ пояснил, что в расчетах планируется отказаться от валют всех скомпрометировавших себя стран.

19 мая вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что около половины компаний, которые являются клиентами "Газпром экспорта", открыли рублевые счета, чтобы оплачивать российский газ. Он отметил, что введение оплаты газа в рублях является вынужденной мерой, которая позволит сохранить экспортную выручку.

