Экономист назвал самую выгодную для россиян валюту

Фото: Москва 24/Яна Дейнега

Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев рассказал Москве 24, что самой выгодной валютой для россиян после снятия ограничений на ее продажу является рубль.

С 20 мая ЦБ РФ разрешил российским банкам продавать гражданам без каких-либо ограничений практически любую наличную иностранную валюту. Исключением все еще являются доллары и евро. Послабление произошло на фоне наличия у кредитных организаций остатков иностранных банкнот.

По мнению Беляева, сейчас нет смысла вкладываться в иностранную валюту.

"Это можно было делать, когда рубль был нестабильный. Когда по отношению к рублю росли и были более стабильны другие валюты, прежде всего доллар и евро. Теперь эти времена прошли, а раз эти времена прошли, значит, нет никакого смысла вкладываться в какую-то другую валюту в целях сохранения своих сбережений и тем более – их приумножения", – говорит эксперт.





Михаил Беляев кандидат экономических наук, финансовый аналитик Сейчас стабильность показывает рубль. Не говоря уже о том, что банки – самый доступный и понятный инструмент, предлагают вполне приемлемую доходность по этим активам.

"Я раньше по инерции называл юани, еще что-то, но потом обдумал как следует, что смысла в этом нет. Все, пора перестраивать мозги, свое понимание и свое отношение, и осваивать другие инструменты", – подчеркнул экономист.

Иностранную валюту можно покупать только в том случае, если вы собираетесь отдыхать за рубежом, считает он.

Ранее сообщалось, что на рубль способны оказать давление дальнейшие послабления мер валютного контроля. Такой прогноз сделал ведущий аналитик отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Олег Сыроваткин. Вместе с тем, по его мнению, не стоит ожидать ощутимого ослабления национальной валюты. Скорее всего, колебания курса рубля будут незначительными.

