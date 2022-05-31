Центробанк РФ понизил курсы доллара и евро на 1 июня

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Центральный банк России установил на 1 июня официальный курс доллара на уровне 61,61 рубля, что на 1 рубль 49,06 копейки ниже предыдущего показателя.

Курс евро снижен на 1 рубль 97,73 копейки, до 62,74 рубля.

Ранее экономист, гендиректор аналитического центра "БизнесДром" Павел Самиев рассказал, что падение курса рубля на бирже связано с естественной компенсацией спекулятивных операций после снижения Банком России ключевой ставки.

Эксперт выразил уверенность в скором укреплении рубля. По его словам, бюджет РФ на текущий год рассчитывался из курса 73 рубля за доллар, он является оптимальным для экономики, баланса интересов правительства, экспортеров, импортеров, производителей внутри РФ.

