"Рейд": дежурство с сотрудниками ЦОДД

В новом выпуске съемочная группа программы "Рейд" дежурит вместе с сотрудниками ЦОДД.

Ведущая Хильда Кармен стала очевидцем нескольких историй: ДТП с участием такси и легкового автомобиля, поломка машины и авария на проспекте Андропова.