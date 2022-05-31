"Московский патруль": два фермера, выращивавших коноплю дома, задержаны в Подмосковье

В подмосковном Талдоме задержали двух фермеров, организовавших у себя дома подпольное хозяйство по выращиванию конопли.

Как пояснила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова, для создания парников злоумышленник приобрел тепловые лампы, вентиляторы, удобрения и специальное оборудование. В ходе обысков жилищ полицейскими обнаружено и изъято 49 горшков с коноплей, а также три коробки и пакет с высушенными листьями и стеблями.

Против злоумышленников заведено уголовное дело, они заключены под стражу.

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